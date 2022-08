‘Bullfight is bullshit’: teksten tegen stierenvechten bij tekening La Vuelta in Leidsche Rijn

Video Wát een start! Utrecht sluit La Vuelta in het hart: ‘Amai, dit is mooi zeg’

Wát een start! La Vuelta Holanda is donderdagavond op spectaculaire wijze afgetrapt in Utrecht. Onder het oog van duizenden toeschouwers in de binnenstad fietsten profwielrenners dwars door winkelcentrum Hoog Catharijne, om vervolgens op het Vredenburgplein gepresenteerd te worden. Daarna gingen de sporters per boot over de Utrechtse singels.

7:44