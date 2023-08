Bunnik denkt na over de toekomst van haar kerken: kunnen ze alle zes open blijven?

Jorien (18) leerde van haar opa zeilen op Mooie Nel en nu vaart ze het WK: ‘Opa was bloedfana­tiek’

Voor haar studiegenoten is Jorien Hin (18) gewoon een normale studente, die communicatie en informatiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht studeert. Maar achter dat lieve uiterlijk schuilt een stoere zeilster, die op zee de strijd aan gaat met de beste zeilsters ter wereld. Deze week maakt ze in Scheveningen haar debuut op het WK zeilen in de 49-er FX.