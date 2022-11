Buren Chiel en Martin delen een passie voor tatoeages en kunst: ‘Hij heeft al acht tattoos bij mij gezet’

Flink verliest bij de rechter: flitsbezor­ging vanaf de Amsterdam­se­straat­weg in Utrecht moet stoppen

Flink op de Amsterdamsestraatweg moet stoppen met flitsbezorgen. Het bedrijf is al geruime tijd verwikkeld in een juridische strijd met het Utrechtse gemeentebestuur. De bezorgdienst probeerde de handel te redden door het inrichten van een fysieke winkel, maar de rechter is onverbiddelijk: de vliegensvlugge fietskoeriers met roze rugzakken moeten vertrekken.

17 november