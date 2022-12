Buren Eveline en Conny struinen het liefst samen alle kringloopwinkels af: ‘We houden van oude dingen’

Vaccinatie­lo­ca­tie Nieuwegein dicht door kapotte verwarming

De deuren van de vaccinatielocatie in Nieuwegein sluiten vandaag om twaalf uur ‘s middags. Dit komt door een kapotte verwarming in het gebouw in de Beursfabriek aan de Symfonielaan. Volgens de GGD Utrecht kan het morgenochtend gerepareerd worden.

14 december