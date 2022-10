Buren horen schoten, politie vindt kogelgaten in woning Hoograven

Door brand getroffen bakker Kees geraakt door flessenac­tie van Max, Hannah en Noor (alle drie 9)

Drie kinderen van 9 jaar besloten spontaan te helpen, toen eerder deze week een bakkerij en een dierenwinkel in Doorn door brand werden verwoest. Ze kwamen er regelmatig en wilden iets doen voor de ondernemers. De bakker zelf is diep geraakt: ,,Het is grandioos en zo hartverwarmend.”

30 september