Buren Joke en Joke delen niet alleen dezelfde naam: ‘Ik ben ruim tien weken bij ze in de kost geweest’

Jutfaseweg wordt omgebouwd tot fiets­straat, maar zorgen over de veiligheid heersen

De Jutfaseweg in Utrecht wordt een fietsstraat, waarbij de auto te gast is. De maximum snelheid op de drukke straat langs de Vaartse Rijn wordt 30 kilometer per uur. Eind volgend jaar gaat de straat op de schop.

17:30