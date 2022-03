Buren klaagden over ‘te vrolijke’ mandarijn in muurschildering, nu is ‘ie terug (maar waar?)

videoIn het nisje van een onbekend muurtje is weer ‘ie opgedoken; de vrolijk kijkende mandarijn van de hand van kunstenaar Jan Heinsbroek (JanIsDeMan). Tot deze week was de geschilderde mandarijn onderdeel van een muurschildering aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht, maar de citrusvrucht werd overgeschilderd nadat buurtbewoners hadden geklaagd. De mandarijn was hen te vrolijk.

Aan de gezichtsuitdrukking van de mandarijn te zien had ‘ie het prima naar z'n zin op de gevel bij restaurant Left aan de Amsterdamsestraatweg. Daar prijkte het mandarijntje in een grote muurschildering, aangebracht door kunstenaar JanIsDeMan. Maar de bewoners van drie appartementen met rechtstreeks uitzicht op de mandarijn en een naastgelegen tros gele bananen, klaagden over de muurschildering bij de restauranthouder. Zij vonden het fruit te fel.

Deze week schilderde de kunstenaar daarom over de mandarijn een (zuur)pruim, en over de bananen een beker koffie. „Ik heb ook het glas jus d’orange maar gelijk veranderd in een glaasje grapefruitsap, dat is net even iets donkerder van kleur”, zei hij toen. Hij hintte ook al op een terugkeer van de mandarijn.

Een eigen leven

Op vrijdagavond plaatst de kunstenaar een foto op zijn Facebook: de mandarijn is terug. Maar waar, dat is is - én blijft - de vraag. ,,Ik vind het wel leuk om dat geheim te houden’’, lacht de kunstenaar. ,,Zo gaat het mandarijntje een beetje zijn eigen leven leiden en kunnen mensen zelf naar hem op zoek gaan.’’

Facebookgebruikers reageren in ieder geval enthousiast op de terugkomst van de vrolijke mandarijn. ‘Ik ben blij dat je hem weer tot leven hebt gewekt', reageert iemand, 'veel te leuk om te missen’ en ‘ik hoop dat ‘ie op de schuur van die zeikers staat.’ JanIsDeMan, die eigenlijk Jan Heinsbroek heet, baalde afgelopen week flink toen hij de mandarijn van de gevel moest verwijderen. ,,Het was mijn lievelingsstukje van de hele muur, dus des te stommer was het. Daarom vond ik dat ‘ie weer ergens een plekje verdiende: zo gezegd zo gedaan. Wat mij betreft staat de mandarijn symbool voor: niet zeuren maar kleuren. Er zijn natuurlijk veel grotere problemen in de wereld, dus ik heb er iets positiefs van gemaakt.’’

Eén hint wil Heinsbroek wel geven: het mandarijntje bevindt zich ergens in het centrum. ,,Niet ver van zijn oude huis vandaan.’’ Nu rest de vraag: duiken de verdwenen bananen binnenkort ook weer ergens op? ,,Daar moeten we nog even op wachten, maar wie weet.’’

