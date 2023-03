Buren Tamara en Fleur zijn de ‘last ones standing’ op feestjes en spelen bingo tussen de 60-plussers

indebuurt.nl Lotte (29) runt Koffie­maatjes in Utrecht: 'De combinatie horeca en zorg maakt dit werk mooi'

Koffiemaatjes is niet zomaar één van de vele koffietentjes in Utrecht. De spot in Kanaleneiland dient ook als dagbesteding voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. “Een cliënt die op de grond gaat zitten of kopjes die op de grond vallen, daar schrikken we niet van”, aldus bedrijfsleider Lotte van der Haar (29).