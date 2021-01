Burgemeester Culemborg sluit woning na reeks autobranden

In dit vernieuwde beelden­park in De Bilt kun je tijdens corona nog wél van kunst genieten

12:52 Het is afzien voor liefhebbers van kunst en cultuur nu alle musea dicht zijn. Toch is er nog een plek in onze regio waar je in een prachtige omgeving gratis kunt genieten van 31 iconische sculpturen: het Beeldenpark van Jits Bakker op landgoed Beerschoten in De Bilt. Vernieuwd en aangevuld met eerder gestolen werk van de Biltse kunstenaar. ,,Jits zou trots zijn.’’