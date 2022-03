Burgemeester De Graaf van Lopik test positief op corona, en kan niet ‘live’ bij verkiezingen zijn

De Graaf hoopt dat hij donderdagavond, mits hij 24 uur klachtenvrij is, bij de inwonersavond in het dorpshuis in Benschop kan zijn. Daar houdt de gemeente een informatieavond voor inwoners over de opvang van Oekraïense vluchtelingen in de gemeente. In de leegstaande basisschool De Zomergaard worden vanaf volgende week zo’n dertig Oekraïeners opgevangen en waarschijnlijk nog een zelfde aantal in twee huizen die beschikbaar zijn gesteld door particulieren.