Burgemeester Dijksma blijft lobby’en voor landelijk vuurwerkverbod, maar ‘krachten bundelen is nodig’

In de Utrechtse politiek wordt al langer aangedrongen op een lokaal vuurwerkverbod, als een landelijk verbod uitblijft. Dijksma heeft bij herhaling te kennen gegeven meer te zien in een landelijk verbod. De ervaringen in gemeenten waar afgelopen jaarwisseling een lokaal vuurwerkverbod van kracht was, sterken haar hierin. In deze twaalf gemeenten werd ondanks een verbod volop vuurwerk afgestoken.