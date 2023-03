Burgemeester Dijksma in hoger beroep tegen besluit rechter over online gebiedsverbod 17-jarige jongen

Flyeren als politicus, heeft dat wel zin? ‘Sommige mensen gaan in een wijde boog om ons heen’

Flyeren, het is voor politici de oer-vorm om de allerlaatste kiezers voor je te winnen. In het Nieuwegein was dat niet anders vandaag. Wie gaat stemmen? Waarom wel/niet? ,,De sfeer is goed, maar sommige mensen gaan in een wijde boog om ons heen.’’