Burgemeester Dijksma legde allereerste online gebiedsverbod van Nederland op, maar trekt ‘m nu in

Volgens de burgemeester zou de jongen niet opnieuw de fout in zijn gegaan en is er dus geen noodzaak meer om vast te houden aan de maatregel. Wel kan het instrument volgens haar opnieuw ingezet worden.

In november vorig jaar legde Dijksma het online gebiedsverbod op aan een 17-jarige Zeistenaar. Op sociale media had hij een pamflet verspreid met daarop een foto van de Kanaalstraat en de tekst ‘Utrecht in opstand! Neem je matties en vuurwerk mee’. Hoewel het rustig bleef in de stad, speelde de jongen een leidende rol in het oproepen om op de Kanaalstraat ‘in opstand’ te komen tegen het 2G-beleid en het vuurwerkverbod.

De jongen werd opgespoord, aangehouden en kreeg een online gebiedsverbod opgelegd. Het was voor het eerst dat zo’n verbod in Nederland werd opgelegd. De sanctie hield in dat de Zeistenaar soortgelijke oproepen niet nogmaals online mocht doen, óf mocht delen. Deed hij dat wel, dan hing hem een boete van 2500 euro boven het hoofd.

Niet opnieuw de fout in

Zowel Tweede Kamerleden als een aantal Utrechtse politici zetten hun vraagtekens bij het online gebiedsverbod. Zo vonden een aantal partijen dat Dijksma hiermee ‘te ver’ ging, en vroeg D66-raadslid Maarten Koning de burgemeester het verbod in te trekken, omdat er geen rechtsgrond voor zou zijn. Ook de 17-jarige jongen zelf diende bezwaar in.

De burgemeester laat nu weten dat er tijdens die bezwaarprocedure wél is vastgesteld dat de inzet van zo’n online verbod in stand kan blijven, en dat er geen sprake is van aantasting van grondrechten. Toch, benadrukt Dijksma, ‘zijn we inmiddels een halfjaar verder’ en is de overtreder niet opnieuw de fout ingegaan. De jongen zou iets geleerd hebben van de situatie en het voorkomen van herhaling is daarmee bereikt. Om die reden trekt ze het verbod in.

Volgens Dijksma is de rechtmatigheid van het verbod overeind gebleven en kan het in de toekomst dus wel opnieuw gebruikt worden. ,,Het is nu weliswaar niet proportioneel om de last onder dwangsom langer van kracht te laten blijven, maar de rechtmatigheid ervan is overeind gebleven.’’

