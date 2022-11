Burgemeester Dijksma naar klimaatconferenties, maar (vlieg)reizen geven ongemakkelijk gevoel

Zestien overtredin­gen geconsta­teerd tijdens spontane bromfiets­con­tro­le in IJssel­stein

Een bromfietscontrole van Politie De Copen in de nacht van 3 op 4 november in IJsselstein is aardig lucratief gebleken. In totaal werden maar liefst zestien overtredingen geconstateerd. Drie bestuurders bleken onder meer niet over een rijbewijs te beschikken.

4 november