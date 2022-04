Burgemeester Dijksma zit er niet op te wachten, maar omstreden moskee alFitrah is weer terug in Utrecht

De omstreden islamitische stichting alFitrah is terug in Utrecht. De organisatie is neergestreken in een verzamelgebouw op bedrijventerrein Oudenrijn. Burgemeester Sharon Dijksma zei eerder dat ze niet zit te wachten op een doorstart van de moskee in de stad.