Burgemeester eert Truus van Lier: ‘Zij bleef niet aan de kant staan’

Verzets­vrouw Truus van Lier heeft een standbeeld in Zocher­plant­soen: ‘Het is een blijvend eerbetoon’

Verzetsvrouw Truus van Lier heeft sinds vrijdagmiddag een standbeeld in het Zocherpark in Utrecht. ,,Het beeld is een blijvend eerbetoon aan Truus van Lier en alle vrouwen die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog inzetten voor onze vrijheid”, sprak cultuurwethouder Anke Klein.

22 april