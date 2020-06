Burgemeester Jan van Zanen neemt fietsend afscheid van Utrecht

Uitgeleen­de handschoe­nen zouden volgens Utrechter (55) DNA-spo­ren bij woningover­val in Maarssen verklaren

17:52 Volgens Jan H. (55) uit Utrecht was hij, ondanks het feit dat zijn DNA werd aangetroffen op een handschoen die in de buurt werd gevonden, niet betrokken bij de gewelddadige woningoverval op een ouder echtpaar vorig jaar juni in Maarssen. Volgens H. heeft zijn vermoedelijke handlanger zijn handschoenen geleend.