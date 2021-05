Burgemeester kondigt noodbevel af na beëindigen pro-Palestina-demonstratie, onrustig op Kanaalstraat

Pizza op? De lege doos kan in Wijk bij Duurstede voortaan in een speciale pizzakliko

14:51 De zogenoemde pizzakliko’s, die op meerdere plekken in het straatbeeld in de binnenstad van Wijk bij Duurstede opduiken in Italiaanse kleuren, zijn een idee van de vrijwilligers van de werkgroep Opgeruimd Wijk. De kliko is speciaal bedoeld om er pizzadozen in te stoppen.