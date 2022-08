Burgemeester Lopik sluit recreatiewoning na vondst drugs en 1,4 miljoen euro in contanten

Zorgen over verkeers­vei­lig­heid Meernbrug: ‘Even niet opletten en het kan zomaar misgaan’

Zo’n zevenduizend motorvoertuigen maken per dag gebruik van de route over de Meernburg in De Meern. Omwonenden maken zich zorgen over de verkeersveiligheid. De wethouder acht de inrichting echter ‘voldoende veilig’ en vindt dat er geen extra maatregelen nodig zijn. De politiek legt zich er niet bij neer en gaat het kruispunt met bewoners en deskundigen nader inspecteren.

17 augustus