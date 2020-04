Burgemeester Naafs van Utrechtse Heuvelrug met corona in ziekenhuis

Campings op de Utrechtse Heuvelrug blijven open, maar de burgemees­ter zegt: blijf thuis

10:02 Campings en recreatieparken in de provincie Utrecht gaan niet op slot. Voor veel campinghouders is het een spagaat. De politiek raadt mensen aan vooral thuis te blijven, maar de vakantieparken belanden zo wel in de rode cijfers.