Burgemeester Sharon Dijksma heeft corona: ‘Heel vervelend’

utrecht kiest Reu­ze-windmolens bepalen de keuze in het stemhokje: ‘Ik gruwel ervan, zet ze op zee neer’

Alle ogen zijn deze gemeenteraadsverkiezingen in Utrecht gericht op De Meern. Zo’n 11.000 huishoudens wonen rondom de naastgelegen polder Rijnenburg (met de A12 ertussen), waar grote windmolens zijn voorzien. De mogelijke komst van de turbines speelt bij veel Merenezen dan ook een doorslaggevende rol in hun stemkeuze. ,,Het is een onderwerp dat ons bezighoudt.’’

14:39