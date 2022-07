Burgemeester Stichtse Vecht gooit Tienhovens chalet op slot na explosie

Utrechts ruilhuis mateloos populair onder buitenland­se toeristen: ‘Ontsnappen aan massatoe­ris­me’

Om kosten te besparen kiezen steeds meer mensen voor huizenruil in plaats van een dure vakantie. De stad Utrecht is daarbij inmiddels de op een na populairste locatie van Nederland en in de provincie blijken ook De Bilt, Driebergen en Zeist gewilde ruilplekken.

3 juli