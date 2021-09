Burgemeester verbiedt demonstraties voor deur van gesloten restaurant Waku Waku in Utrecht

Volgens de gemeente zijn de impact op de omgeving (zoals de naastgelegen bedrijven), de beperkte ruimte waarin een gevaarlijke situatie ontstond en het risico op wanorde belangrijke redenen om de demonstratie voor de deur van Waku Waku te verbieden. Zo hield buurrestaurant Kloek de deuren dicht en moest de naastgelegen horecazaak Lucy Lou het terras binnenhalen door de demonstratie.

Het besluit is volgens de gemeente inmiddels bekend bij de eigenaren van Waku Waku en bij de overige initiatiefnemers van de demonstratie. Volgens een woordvoerder van de gemeente Utrecht hebben zij een dringend appèl gedaan op de eigenaar van de horecazaak, en zullen groepen die zich alsnog voor de deur van Waku Waku melden ‘vriendelijk en vervolgens dwingend’ verzocht worden om weg te gaan. Wat er met het handjevol demonstranten dat nu voor de deur staat gebeurt, is niet duidelijk. ,,We hebben nu geen actueel beeld van de situatie.”



Jaarbeursplein

De gemeente heeft het Jaarbeursplein, waar vaker demonstraties plaatsvinden, aangewezen als alternatieve locatie. ,,Het gaat nog steeds om een onaangekondigde demonstratie, dus het is ons niet duidelijk hoeveel mensen zich daarheen zullen verplaatsen”, zegt een woordvoerder van de gemeente Utrecht. ,,Maar uiteraard is daar een stuk meer ruimte.”

De sluiting van Waku Waku blijft van kracht. Het pand is nog wel toegankelijk voor ondernemers en personeel, laat de gemeente weten.

Aangifte

Bij de gemeente, ondernemers en bij de burgemeester zouden in de afgelopen dagen berichten binnen zijn gekomen met ‘zeer kwetsende en soms ook bedreigende inhoud’. ,,Hier trek ik een grens”, schrijft burgemeester Dijksma. ,,Iedereen kan laten weten wat hij of zij van beslissingen vindt. Maar bedreigingen en beledigingen mogen we nooit normaliseren.” De burgemeester roept iedereen die beledigende of bedreigende berichten heeft ontvangen op om aangifte te doen bij de politie.

De gemeente wil niet laten weten of de burgemeester persoonlijk bedreigd is. ,,Daar geven we geen details over. We hebben signalen gekregen van vervelende situaties, dus heeft de burgemeester een statement willen maken.”

Niet naleven

De afgelopen twee dagen waren er protesten voor de deur van restaurant Waku Waku op het Vredenburg. De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma wilde dat restaurant Waku Waku in Utrecht per direct gesloten wordt vanwege het niet naleven van de coronaregels. Sinds maandagavond verzamelen groepen sympathisanten zich voor de deur van de zaak.

Op woensdag staat slechts een handjevol demonstranten voor de deur aan het Vredenburg. Ook werd vandaag bekend dat Waku Waku en de gemeente Utrecht komende donderdag voor de rechter staan. Het restaurant wil dat de sluiting ongedaan wordt gemaakt.

