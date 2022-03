Burgemeester Wijk bij Duurstede: ‘Onderdak bij particulieren voor 27 Oekraïense vluchtelingen’

Waar die plekken komen, kan en wil burgemeester Iris Meerts nog niet zeggen. Meerts: ,,De panden zijn geen eigendom van de gemeente maar van bouwvereniging Viveste of bedrijven, die de ruimtes willen omvormen tot wooneenheden. Iedereen wil vluchtelingen opvangen maar soms niet als het naast iemands deur gebeurt. Dat vereist een zorgvuldige aanpak en overleg. Soms hebben we weinig tijd en maken we gebruik van de mogelijkheden die er al wel zijn.’’

Dat was meteen al het geval toen het Rode Kruis en de Veiligheidsregio Utrecht op 12 maart voor het eerst acht vluchtelingen naar Wijk stuurden. In hotel-brasserie Florian op de Markt in Wijk kregen ze twee weken een ‘warme landing’. ,,Superfijn’’, zegt Meerts. ,,Maar een hotel is natuurlijk niet ideaal. Vanaf dinsdag wonen ze bij particulieren. Ook maken we tijdelijk gebruik van de woonruimtes bij fruittelers, waar straks fruitplukkers uit Polen gaan wonen.’’

Wegwijs

Behalve een dak boven het hoofd moet er veel meer gebeuren. Meerts: ,,Dat betekent zorgen dat de kinderen iets te doen hebben overdag. Dat de mensen wegwijs worden in onze stad. De gevluchte Oekraïners hebben vooral rust en goede begeleiding nodig. En die krijgen ze.’’

Vrijwilligers van VluchtelingenWerk hebben hier ervaring mee. Bij de Stichting Binding is een meldpunt voor mensen die willen helpen. Bijvoorbeeld om te wandelen met de vluchtelingen. Rotary heeft een marktplaats geopend voor vraag en aanbod van spullen, variërend van bedden tot luiers.

Een van de praktische problemen is de taal. Daar worstelt Meerts zelf ook mee. ,,Ik doe het met wat er is: Google Translate. Ik red me ermee maar het is natuurlijk niet ideaal: kijken naar een schermpje in plaats van mensen aankijken.’’