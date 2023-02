Burt Bacharach krijgt zaterdag muzikaal eerbetoon vanaf de Dom

Tien composities op de setlist

Het verscheiden van Burt Bacharach deze week – hij werd 94 – was aanleiding flink in diens songbook te duiken. Liefst tien composities staan op de setlist, en zeker niet de minst bekende: Do You Know the Way to San Jose, Raindrops Keep Fallin’ on My Head, Walk On By, I Say a Little Prayer, Don’t Make Me Over, (There’s) Always Something There to Remind Me, What’s New Pussycat?, What the World Needs Now Is Love, Arthur’s Theme (Best That You Can Do) en That’s What Friends Are For. Te beluisteren vanaf 11.30 uur.