Bus vliegt in brand op A2 bij IJsselstein: rijstroken afgesloten

Utrechters, hoe gaat het met jullie? De GGD wil het graag weten

7:44 De GGD regio Utrecht wil via een enquête onder de inwoners van de provincie de mentale en fysieke staat tijdens de coronacrisis van de Utrechters meten. In het onderzoek wordt onder andere gevraagd naar hoe gelukkig mensen zijn en of ze zich zorgen maken over hun gezondheid en hun baan. Met de resultaten hoopt de GGD beter in te kunnen spelen op onvoorziene problemen die aan de oppervlakte komen.