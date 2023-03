Buschauffeurs strijden door voor hoger loon, maar of staken nut heeft moet maar blijken: ‘Geld is er niet’

Staken loont, vuilopha­lers krijgen fikse loonsverho­ging: ‘Utrecht heeft de standaard gezet’

Dolblij is vuilnisman Willem Bouwmeester. Na maanden van onderhandelen en een staking die de stad in een vuilnisbelt veranderde, bereikten vakbonden en de gemeente overeenstemming over een nieuwe cao. Medewerkers in de laagste schalen ontvangen 13 procent salarisverhoging.