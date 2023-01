Busje hondenuitlaatservice botst hard op auto in Werkhoven: viervoeters blijven ongedeerd

Vervoeren van kinder­fiets­jes in militair voertuig: ‘goede daad’ levert Utrechtse majoor boete op

Reserve-majoor en filmmaker Vik Franke (59) is vandaag door de militaire rechtbank in Arnhem veroordeeld tot een geldboete van 100 euro. Aanleiding is joyriding met een militaire vrachtwagen met acht kinderfietsjes. Volgens Defensie nam hij de auto zonder toestemming mee naar Utrecht.

