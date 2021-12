Busje met vijf inzittenden crasht op A2 en belandt op z’n dak

video YouTube geeft Simon (22) zelfver­trou­wen, maar zorgt ook voor onrust: ‘Veel druk om constant te presteren’

Zijn best bekeken video heeft bijna 700.000 views. Hij is 22 jaar oud en begon op YouTube met een reactievideo op een aflevering van Wie is de Mol (WIDM). Met zijn kanaal Siem, vermaakt Veenendaler Simon van Eek zijn volgers met parodieën, sketches en liedjes. Dat, terwijl hij ooit best onzeker en stil was. ,,Als Siem voel ik me een stuk zekerder dan als Simon.’’

27 december