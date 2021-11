Buspassagier Kristy (25) zag de muur op zich afkomen: ‘Ik belde al 112 voordat we stilstonden’

Een paar minuten voor het ongeluk is er nog niets aan de hand in de bus van lijn 28 tussen Leidsche Rijn en Utrecht CS. Bij station Leidsche Rijn Centrum stapt de 25-jarige Kristy in. Ze is op weg naar een vriendin in Amsterdam. De Utrechtse groet de chauffeur, hij groet terug. Naar een vader met een jong kind, glimlacht hij vriendelijk.