Buurt allerminst verrast dat ontmoetingsplaats Hells Angels is opgerold: ‘Dit zat eraan te komen’

Van gamba tot grietbana soep: dit zijn de favoriete recepten uit de vrouwenge­van­ge­nis

Wat kan er wél? Dat is de vraag die in de gevangenis in Nieuwersluis werd gesteld tijdens de coronapandemie, toen ook de regels voor bezoek flink werden beperkt. Het antwoord? Een kookboek met recepten van de vrouwen die achter de tralies verblijven. Dat boek is nu uitgekomen. ,,De vrouwen vertellen trots dat hún naam in een boek terecht is gekomen.”