Buurt én gemeente ‘verbijsterd’ over drukke weg dwars door nieuw Lombokpark: ‘Naar de knoppen’

Hoe bakker, slager, kaasboer én klant de crisis proberen te overleven in dit winkelcen­trum

Gas en licht, benzine en boodschappen: alles is duurder geworden. Geen wonder dat de gesprekken in winkelcentrum het Vrijheidsplein in Zeist alleen nog maar over de crisis gaan. De groenteboer is al gestopt en binnenkort houdt de bakker het voor gezien. De zware tijden overleven op het Vrijheidsplein: hoe doen ze dat?

14 oktober