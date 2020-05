Buurt geschokt: kluizenaar Adrie (67) lag mogelijk al weken dood in huis

Amber (27) dolblij met gloednieu­we flat in Utrecht, maar parkeren kost maandsala­ris

11:50 Sinds een maand huurt Amber Bleeker met haar vriend een gloednieuwe flat in de Utrechtse wijk Welgelegen. Ze had er lang naar uitgekeken. Nu blijkt dat ze op geen enkele manier haar auto in de buurt kan parkeren.