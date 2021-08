Buurt geschokt na overlijden van de trap gevallen vrouw (58): ‘Hij bleef haar naam maar roepen’

VIDEO Vrouw (58) overlijdt na val van trap in IJssel­stein, 53-jarige echtgenoot verdacht van doodslag

17:47 In De Geerstraat in IJsselstein is zaterdagavond een 58-jarige vrouw om het leven gekomen in haar woning. De vrouw raakte zwaargewond bij een val van de trap en bezweek vervolgens aan haar verwondingen. Haar 53-jarige echtgenoot is aangehouden en wordt verdacht van doodslag.