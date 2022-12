Buurt geschrokken na ernstig hijskraanongeluk op Maliebaan: ‘Had veel erger kunnen aflopen’

Column Jerry voorspelt: vuurwerk en brandende AA-auto’s in de tuin van Huis ten Bosch als Argentinië wint

Die OneLove-armband, ach ja… Het lijkt een eeuwigheid geleden dat we ons druk maakten over lhbtqi-rechten, over de ruggengraatloze opstelling van de KNVB, over de 6500 migranten die bij de bouw van de stadions omkwamen, over de corruptie van de FIFA. Inmiddels weten we allemaal dat het bagatellen waren, onbelangrijke details die het zicht belemmeren op de enige kwestie die er echt toe doet.

9 december