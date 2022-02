Buurt in rep en roer door gemaskerde man: ‘Geloof maar dat ik slecht geslapen heb’

65 gevangen in quarantai­ne vanwege corona-uit­braak in vrouwenge­van­ge­nis: ‘Uurtje luchten per dag’

Vanwege een corona-uitbraak in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis zitten 65 van de in totaal 169 gevangenen in quarantaine. De gedetineerden blijven op een uurtje luchten na de hele dag in hun cel en kunnen niet werken, sporten of bezoek ontvangen.

15:04