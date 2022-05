Buurt klaagt over overlast flitsbezorgers. Gooit Utrecht nu de deur dicht in een deel van de stad?

Koken & Eten Er komen alleen maar méér en méér flitsbezor­gers bij, maar de overlast neemt ook toe

Boodschap vergeten? Drie clicks in een app en het gewenste product ligt in tien minuten op de stoep. Razendsnelle flitsbezorgers zijn nu misschien vooral in trek onder studenten en starters in, de toekomst belooft iets anders. ,,Dit wordt steeds populairder: we willen niet meer in de rij staan voor een supermarkt.”

1 april