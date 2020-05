Buurt klaagt, zorgcentrum stopt met optredens in de tuin om ouderen op te vrolijken

Drie oud-wethouders buigen zich over toekomst Fulcothea­ter

19:31 Drie oud-wethouders gaan de komende maanden zich buigen over de toekomst van het Fulcotheater in IJsselstein. Daarbij is het uitgangspunt dat als de coronacrisis het toelaat Youp van ’t Hek ook in de toekomst in het Fulcotheater in IJsselstein te zien zal zijn.