Calamiteitenhospitaal Utrecht gaat medische zorg leveren aan Oekraïense vluchtelingen

Koninklij­ke onderschei­ding voor vertrek­kend SGP-raads­lid Jan-Wil­lem Benschop

De SGP had een kieslijst gemaakt, maar er was nog geen lijsttrekker. ,,Ze vroegen of dat niets voor mij was. Zo ben ik 24 jaar geleden in de raad gekomen’’, zegt Jan-Willem Benschop. Het afscheid nemende Lopikse raadslid kreeg dinsdagmiddag uit handen van burgemeester Laurens de Graaf een koninklijke onderscheiding.

29 maart