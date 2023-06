Cameradichtheid Utrecht boven het landelijk gemiddelde, meer dan vijfduizend camera's in totaal

Lien Vos (91) overleden: Utrechts eerste vrouwelij­ke burgemees­ter ‘had aandacht voor iedereen’

Oud-burgemeester Lien Vos-van Gortel van Utrecht is op 91-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de gemeente deze avond bekendgemaakt. Lien Vos-van Gortel was in 1981 de eerste vrouwelijke burgemeester van Utrecht. Zij wordt omschreven als een ‘bestuurlijke pionier’ die zich ook thuis voelde in die rol.