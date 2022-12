Cameratoezicht, verlichting en preventief fouilleren: zo wil Utrecht onrust na ‘Marokko’ voorkomen

Lombok wordt tussen woensdagmiddag 17.00 uur en donderdagnacht 02.00 uur aangewezen als veiligheidsrisicogebied, hebben burgemeester Dijksma, het Openbaar Ministerie en de politie bepaald. Zo’n gebied kan worden uitgeroepen wanneer er gevreesd wordt dat de openbare orde wordt verstoord: er mag dan preventief gefouilleerd worden. Op deze manier kan extra worden opgetreden tegen mensen die zwaar, illegaal vuurwerk bij zich hebben en dit gebruiken als ‘wapen tegen politie of hulpverleners’, aldus de burgemeester. Volgens haar is er geen andere, ‘minder ingrijpende maatregel’ voorhanden met hetzelfde effect.

Het risicogebied omdat het deel van Lombok dat wordt begrens door de Vleutenseweg, het Westplein, het water langs de Leidseweg tot aan de JP Coenbrug, en de JP Coenstraat. Ook worden er extra verkeersmaatregelen getroffen om te voorkomen dat het verkeer rondom Lombok vastloopt. Tevens is er in de wijk extra verlichting geplaatst en is er aanvullend cameratoezicht. Burgemeester Dijksma zegt 'veel vertrouwen te hebben’ in de gezamenlijke inzet richting de volgende wedstrijd. ,,Tegelijkertijd moeten we ons voorbereiden op raddraaiers die uit zijn op rellen en daarmee het feest voor de rest willen verpesten en daarom nemen we extra maatregelen”. Gisterenavond sprak zij met jongerenwerkers, buurtvaders en leden van moskeebesturen.