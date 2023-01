Campagne bibliotheek: driekwart van de Utrechtse kinderen mag gratis lenen

Oekraïners verzamelen in de Jaarbeurs voor herdenking oorlog: ‘Remember Together’

Oekraïners herdenken dinsdag 24 februari samen de oorlog in hun vaderland. Dat gebeurt in de Jaarbeurs in Utrecht. Het is dan precies een jaar geleden dat de oorlog in Oekraïne begon en velen hun eigen land ontvluchtten.

16:24