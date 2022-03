Carolien bedacht simpele truc om zwerfafval tegen te gaan: ‘Er liggen bijna geen sigaretten meer op straat’

Soms kunnen simpele dingen helpen zwerfafval terug te dringen, merkte Carolien van Slijpe in Benschop. ,,In een plantsoen vlak bij mijn huis hebben we een bordje opgehangen met een ludieke tekst en een paar conservenblikjes, met de vraag om sigarettenpeuken daarin te gooien in plaats van op straat.’’

Dat blijken de passanten te doen. ,,Er liggen nu bijna geen filters meer op straat’’, ervoer Van Slijpe. ,,Vóórdat we dat bordje ophingen, hebben we een keer de peuken op de grond rond één huizenblok geteld. Dat waren er 158. Als je bedenkt dat 1 peuk 8 liter grondwater kan vervuilen, is dat veel vuil water.’’

Carolien van Slijpe is één van de ‘zwerfambassadeurs’ die zaterdag 19 maart, op de Landelijke Opschoondag van Nederland Schoon, op pad gaan om in het dorp zwerfafval op te ruimen. Vrijwilligers kunnen zich bij haar melden via benschopschoon@duim.nu. Er hebben zich al vijftien mensen aangemeld.

In Lopik kunnen inwoners die willen helpen zich voor 12 maart opgeven bij Bea Geurts, coördinator van de zwerfvuilambassadeurs in Lopik via zwerfvuilambassadeurs@duurzaamlopikerwaard.nl.

De vrijwilligers gaan 19 maart in kleine groepjes de uiterwaarden van de Lek in. Daar ligt afval op de oevers en de stranden, deels achtergelaten door recreanten, deels afgezet door de rivier nadat het hoog water is gaan zakken.

Meer zwerfvuil

Vanwege de coronacrisis is het rommeliger geworden in de natuur, omdat recreanten er massaal op uit trokken als er elders niets te doen was. Inmiddels gebruiken steeds meer afvalruimers de Litterati-app, waarmee soort, merk en locatie van zwerfvuil wordt vastgelegd in een digitale database.

Met deze gegevens krijgen milieuorganisaties, fabrikanten en fastfoodverkopers beter inzicht in wat er wordt weggegooid en wat goede alternatieven zijn om bijvoorbeeld plastic te vervangen.

