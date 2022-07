Carolien was bang voor 5G, maar durft nu zonder speciale blouse deur uit: ‘Andere straling zorgelijker’

Ze had er haar twijfels bij en zag het als een grote dreiging: het supersnelle 5G-netwerk. Op de dag dat het werd uitgerold in Nederland in 2020 zat Carolien Schooneveld (56) uit Driebergen paraat bij haar telefoon. Ze was bang dat veel mensen zouden bellen met stralingsklachten. Inmiddels is ze er rustiger onder: ,,Eigenlijk merk ik er weinig van.”

Concentratie- en slaapproblemen, chronische vermoeidheid en hoofdpijn: het zijn klachten die bij de ziekte EHS (Elektro Hyper Sensitiviteit) horen. Carolien begeleidt mensen die hieraan lijden. ,,Vaak pakt het je op je zwakste punt. In de buurt van straling heb je klachten, op plekken waar geen straling is verdwijnen ze”, legt ze uit. ,,Zo’n 850.000 Nederlanders hebben hier last van. De meesten weten niet dat dit te wijten is aan straling. Zij leven door met klachten.”

In de rubriek Hoe is het nu met..? zoeken we mensen op die een rol speelden in het nieuws van een of meerdere jaren geleden. Hoe gaat het nu met ze? Vandaag: Carolien Schooneveld (56).

Carolien is rustiger onder de dreiging van 5G, omdat ze er weinig van merkt. Ze ziet wel een stijging in het aantal meldingen van stralingsklachten. Ook is de angst voor 5G gegroeid, mede door media-aandacht en complottheorieën. ,,Ik krijg meer telefoontjes en mailtjes. Bijvoorbeeld van mensen die hoofdpijn hebben sinds er een 5G-mast dichtbij is geplaatst. Als ik dan bij hen metingen verricht, dan ligt het heel vaak niet aan de 5G-mast”, vertelt ze. ,,Dat kunnen ik en mijn meetcollega’s checken met zendmastonderzoeken en spectrumanalyses. We zien dan hoeveel straling er naar binnenkomt.”

Meer straling in huis

Ze meent dat er meer straling in huis is dan tien jaar geleden. ,,Andere soorten straling nemen toe, zoals vuile stroom. Vaak wordt er onterecht gewezen naar de zendmasten. Van de stralingsbelasting die ik tegenkom in huizen is 5G vaak minder dan 1 procent. In de meeste gevallen worden mensen ziek van andere stralingsbronnen.”

Carolien heeft tips om de straling in huis te verminderen. ,,De wifi uit, minder je mobiel gebruiken en ’s nachts de stroom uitdoen. Hierna bellen mensen mij soms op dat ze zoveel beter hebben geslapen. Het is beter voor je gezondheid én voor je energierekening.”

Duurzame woningen zijn bepaald niet stralingsarm, weet ze. ,,Onder andere laadpalen, inductiekookplaten en warmtepompen kunnen gigantische magneet- en stroomvervuiling hebben. Wrang genoeg word je nu in de meest duurzame woning flink blootgesteld aan straling. Duurzame woningen combineren met stralingsbewuste woningen lijkt mij een goede vervolgstap.”

Stralingsarme woning

In haar stralingsarme woning worden alle apparaten alleen bedraad gebruikt. Ook zit er speciale verf op de muren. ,,Je mobiel zoveel mogelijk op vliegtuigstand is hier thuis een regel. Vier keer per dag check ik mijn WhatsApp.”

Quote Ik geef die training ook aan anderen om door alles heen te ontspannen en een op hol geslagen stresssys­teem door straling rustig te krijgen Carolien

In 1998 kreeg Carolien zelf stralingsklachten toen de eerste draadloze telefoonsystemen kwamen. Ze greep vroeg in waardoor het bij haar meeviel. Naar eigen zeggen ging het altijd al goed met haar. Wel was ze gevoelig voor straling, dan ging haar hartslag bijvoorbeeld omhoog.

Door een combinatie van toegenomen kennis over straling en afschermtechnieken en een neuroplastische training uit Canada, die ook wordt ingezet bij PTSS, voelt ze zich nu prima. ,,Ik geef die training ook aan anderen om door alles heen te ontspannen en een op hol geslagen stresssysteem door straling rustig te krijgen.”

Met haar dochter shoppen in Utrecht of een hotel of vliegtuig pakken is nu geen probleem meer. Zónder een stralingsvrije blouse. Eerder deed ze die, buitenshuis, wel aan. ,,Daar zit metaal in verwerkt. Ik overweeg om ze weg te geven: ik heb ze nooit meer aan. Het is leuk om dat verschil te zien met toen.”

