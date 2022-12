CDA’er Boswijk over alle bagger: ‘Ik zou het mezelf in het bejaardenhuis kwalijk nemen als ik nu wegloop’

Blijft er überhaupt nog ruimte over om stikstof uit te stoten in provincie Utrecht? Boeren vrezen het ergste

Boerenorganisaties in de provincie Utrecht willen niet meedoen aan gesprekken over het verminderen van stikstof. Ze zijn boos over het opkopen van boerderijen voor bijvoorbeeld de verbreding van de snelweg A27. Het is oneerlijk dat die vermindering van stikstofuitstoot niet meetelt voor de algehele doelstelling, vinden de boeren.

17 november