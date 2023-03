CDW-coach krijgt klop van spelers die hij bij Jonathan opleidde: ‘Alvin is na Rob Zomer de juiste keus’

Vlaggen van politieke partijen wapperen in Utrecht: opbrengst volledig naar Turkije en Syrië

Vlaggenmasten op de kop van de Damstraat en de Leidsekade in de Utrechtse wijk Lombok zijn sinds gisteren in gebruik genomen door politieke partijen. De opbrengst van deze door ondernemers uit de Kanaalstraat opgezette actie, is volledig bestemd voor Giro555.