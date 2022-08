Chaletwoning in Tienhoven blijft gesloten: burgemeester vindt situatie nog niet veilig genoeg

Woonzorg­cen­trum IJssel­stein deels ontruimd voor ‘brand’, broodje in magnetron blijkt boosdoener

Woonzorgcentrum Mariënstein aan de de Benschopperweg in IJsselstein is zaterdagmiddag deels ontruimd. Er zou brand zijn ontstaan in het pand, maar een broodje in de magnetron bleek de boosdoener.

30 juli