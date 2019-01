Chaos op Utrecht CS: Brandalarm en gesprongen waterleiding

Brandstich­ter Altrecht moet naar psychia­trisch ziekenhuis

16:03 De vrouw die in september vorig jaar brand stichtte in GGZ-instelling Willem Arntsz Huis in Utrecht, is door de rechtbank ontoerekeningsvatbaar verklaard. Ze krijgt daarom geen straf opgelegd, maar moet wel een jaar worden opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis.