Charlotte (29) opent conceptstore Noeloe in Utrecht: 'Elke keer als je langskomt, zijn er nieuwe dingen'

FC Utrecht knokt voor terugkeer van Ramon Hendriks en laat Amin Younes gaan

FC Utrecht hoopt snel de zekerheid te hebben over een terugkeer van Ramon Hendriks in Galgenwaard. Daarover is de leiding nog altijd in gesprek met zijn eigenlijke club Feyenoord. Amin Younes op zijn beurt vertrekt na dit seizoen.