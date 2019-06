Chauffeur zegt ‘sorry’ voor ‘randdebiel’ die vrouw met rollator in Zeist opjoeg

Eurowinkel krijgt Máxima op bezoek: deze drie vluchtelin­gen bouwden hier hun leven opnieuw op

14:54 Koningin Máxima brengt volgende week donderdag werkbezoek aan de Stichting Vluchtelingkinderen in De Delerij in Driebergen. De koningin zou vorig jaar al komen, maar dat bezoek werd door familieomstandigheden op het laatste moment afgezegd. Máxima ontmoet in de Eurowinkel enkele vrijwilligers die via de stichting een eigen leven proberen op te bouwen.